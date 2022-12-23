В МИД РФ заявили, что американский ВПК получает сверхприбыли от конфликта на Украине

Представитель МИД РФ отметил, что США рассматривают «войну до последнего украинца», как выгодную инвестицию в безопасность Америки.

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США рассматривают «войну до последнего украинца», как выгодную инвестицию в безопасность Америки, а американский ВПК получает сверхприбыли от конфликта на Украине.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС объяснил, почему Вашингтону выгодна эскалация украинского конфликта.

«В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что "война до последнего украинца" - выгодная инвестиция в безопасность Америки», - отметил российский дипломат.

Ранее сообщалось, что Дарчиев прокомментировал обострение российско-американских отношений и напомнил, что именно США «запустили маховик их разрушения».