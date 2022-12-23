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В МИД РФ выразили надежду, что США не доведут дело до прямого столкновения с Россией

Ирина Елагина
02:00 23.12.2022
В российском МИДе заявили, что в случае прямого столкновения между Россией и США разрыв дипотношений может стать реальностью.
В МИД РФ выразили надежду, что США не доведут дело до прямого столкновения с Россией
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что американских политикам хватит разума, и Вашингтон не доведет дело до прямого столкновения с Москвой. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев прокомментировал ситуацию в российско-американских отношениях в интервью ТАСС.

 «Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», - заявил дипломат.

Дарчиев напомнил, что именно США «запустили маховик разрушения двусторонних отношений».

«Сделав такой выбор в пользу самоизоляции от Москвы, Вашингтон теперь пытается перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата. Инициативно разрывать их мы не собираемся, но злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим», - подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «постановочным» визит президента Украины Владимира Зеленского в США и заявила, что он является «их инструментом в противодействии нашей стране».

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