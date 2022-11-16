Украинские пленные рассказали, как попали в плен после приказов офицеров

Мобилизованный из Сумской области заявил, что район, в который их направило командование, уже к тому моменту взяли под контроль военные ДНР.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Украинские военнопленные рассказали о халатном и безразличном отношении офицеров, которые отправляли мобилизованных военнослужащих прямиком на позиции, которые уже находились под контролем бойцов Народной милиции ДНР. По их словам, уже через 18 дней состоялся их первый выход на первую линию, где они сразу же попали в плен.

«С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. Привозят, кидают на мясо - и все», - рассказал Сергей Грицай в интервью РИА Новости.

Слова Грицая подтвердил его товарищ Виталий Мартыненко, который был мобилизован из города Белополье Сумской области. По рассказам Мартыненко, офицер пятого полка довел вновь прибывших солдат до полдороги, после чего сказал своим бойцам, чтобы те повели «молодых» дальше, а сам заявил, что на позиции не пойдет.

«Нас бойцы привели, только начали расходиться - и их уже не было: ни их, ни рации, ни телефонов», - сказал он.

Мобилизованный в Сумах Максим Писарев заявил, что район, в который их направило командование, уже к тому моменту взяли под контроль военные ДНР.

«Они (бойцы ДНР - ред.) нас ждали, и он (офицер пятого полка - ред.) уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», - поделился Писарев.

Ранее украинский пленный заявил, что киевские власти скрывают данные о погибших, чтобы не платить компенсации. За гибель на передовой государство должно выплачивать 15 миллионов гривен, однако в случае с рядовым такое вряд ли возможно, отметил военнопленный.