Ливень, град и ураган: кадры последствий непогоды в Египте

Погода в египетском Шарм-эль-Шейхе продолжает преподносить сюрпризы отдыхающим. Туристический регион накрыли ливни, ураган и град размером с перепелиное яйцо. Накануне некоторым туристам пришлось спасаться бегством от «бомбардировки» градинами. Хуже всего обстоят дела у тех, кто поселился в бунгало в прибрежной зоне - их затопило и побило градом.

«Ребята, у нас дождь в номере. Просто льет», - рассказывает одна из туристок, снимая происходящее в гостинице на видео.

Сейчас погода наладилась, пострадавшие туристы требуют замены гостиничных номеров. Некоторые отели до сих пор затоплены. Отметим, что Шарм-эль-Шейх и Хургада являются довольно популярными местами отдуха у российских граждан, а авиасообщение между РФ и Египтом в настоящий момент открыто.