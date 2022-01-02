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Ливень, град и ураган: кадры последствий непогоды в Египте

Ян Брацкий
16:40 02.01.2022
Сейчас непогода постепенно затихает, пострадавшие туристы требуют замены подтопленных гостиничных номеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Погода в египетском Шарм-эль-Шейхе продолжает преподносить сюрпризы отдыхающим. Туристический регион накрыли ливни, ураган и град размером с перепелиное яйцо. Накануне некоторым туристам пришлось спасаться бегством от «бомбардировки» градинами. Хуже всего обстоят дела у тех, кто поселился в бунгало в прибрежной зоне - их затопило и побило градом.

«Ребята, у нас дождь в номере. Просто льет», - рассказывает одна из туристок, снимая происходящее в гостинице на видео.

Сейчас погода наладилась, пострадавшие туристы требуют замены гостиничных номеров. Некоторые отели до сих пор затоплены. Отметим, что Шарм-эль-Шейх и Хургада являются довольно популярными местами отдуха у российских граждан, а авиасообщение между РФ и Египтом в настоящий момент открыто.

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