В КНДР назвали преступлением военную помощь США Украине

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Северная Корея обратилась с призывом к международному сообществу обратить внимание на преступный характер военной помощи США Украине. Поставки оружия обернулись кровопролитием и разрушениями. Об этом заявил представитель северокорейского МИД Центральному телеграфному агентству Кореи.

«Международное сообщество должно сосредоточиться на преступных действиях США, которые принесли Украине кровопролитие и разрушение, предоставив ей различные виды летального оружия и оборудования в больших масштабах», - процитировало РИА Новости слова неназванного дипломата.

Напомним, что во время визита президента Украины в США была анонсирована очередная партия военной помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов.