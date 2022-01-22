Генсек ООН уверен, что военного вторжения на Украину не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своей убежденности в том, что никакого военного вторжения на Украину не будет. Журналисты обратились к нему во время пресс-конференции.

«Надеюсь, что это (военное вторжение - прим. ред.) не произойдет. Я убежден, что это не произойдет и надеюсь, что окажусь прав», - цитирует РИА Новости Гутерреша.

Накануне глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия делает все возможное для предотвращения провокаций со стороны украинских сил на границе. Дипломат сообщил, что «Россия пытается предотвратить их, делая все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации».