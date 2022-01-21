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Гаврилов: РФ предпринимает меры для предотвращения провокаций Украины на границе

Марина Крижановская
03:13 21.01.2022
Об этом сообщил российский дипломат, руководитель делегации на переговорах в Вене.
Гаврилов: РФ предпринимает меры для предотвращения провокаций Украины на границе
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия делает все возможное для предотвращения провокаций со стороны украинских сил на границе.

«Могут быть провокации на границе со стороны украинских сил. Мы пытаемся предотвратить их, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации. Это было заявлено всеми на всех уровнях в России», - подчеркнул Гаврилов.

Также российский дипломатический переговорщик считает, что «России нужен быстрый ответ США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности».

«Я не могу сказать вам, за какое время, но он должен быть быстрым», - сообщил дипломат Гаврилов в эфире телеканала RT.

Ранее в четверг, руководитель делегации на венских переговорах выразил надежду в контексте предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена, что «все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении». Также Константин  Гаврилов надеется на «здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег».

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