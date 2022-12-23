Путин ознакомился с работой Ситуационного центра губернатора Тульской области
Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с работой Ситуационного центра губернатора Тульской области.
Главе российского государства доклад о центре предоставили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и директор комплекса Алексей Гордеев.
В Ситуационный центр в режиме реального времени поступает информация по социально-экономической ситуации и безопасности в области.
«Сюда стекается информация по всем аспектам. Есть возможность выходить на ситуационный центр МЧС, правительства. За счет искусственного интеллекта принимаем правильные управленческие решения. Машина выкладвает два-три варианта. Решение за главой суюбьекта. Система помогает принимать более правильные и более надежные», - рассказал тульский губернатор.
Владимир Путин назвал ситуационный центр «современным инструментом управления».
Проект центра реализован по поручению Президента России.
Ранее Владимир Путин в ходе посещения оборонных предприятий в Туле заявил, что задача ОПК - быстро обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами. Также президент России указал на необходимость совершенствовать военную технику и вооружение, повышать характеристики.