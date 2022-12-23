Путин: задача ОПК - быстро обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами

Также президент России указал на необходимость совершенствовать военную технику и вооружение, повышать характеристики. В том числе и с учетом полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта.

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Президент России Владимир Путин обозначил важнейшую задачу отечественного оборонно-промышленного комплекса. Он сделал это в ходе посещения оборонных предприятий в Туле.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК - обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», - заявил Путин.

Также он указал на необходимость совершенствовать военную технику и вооружение, повышать характеристики. В том числе и с учетом полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта.

Кроме этого, Владимир Путин призвал сделать максимально эффективным обмен информацией между участниками спецоперации и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.