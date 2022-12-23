ОПК ОПК ОПК

Путин: задача ОПК - быстро обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами

Тимур Шерзад
18:32 23.12.2022
Также президент России указал на необходимость совершенствовать военную технику и вооружение, повышать характеристики. В том числе и с учетом полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин обозначил важнейшую задачу отечественного оборонно-промышленного комплекса. Он сделал это в ходе посещения оборонных предприятий в Туле. 

«Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК - обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», - заявил Путин. 

Также он указал на необходимость совершенствовать военную технику и вооружение, повышать характеристики. В том числе и с учетом полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта. 

Кроме этого, Владимир Путин призвал сделать максимально эффективным обмен информацией между участниками спецоперации и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:37 В стране и мире
Видео
Путин призвал сделать максимально эффективным обмен информацией между участниками СВО и ОПК
17:19 В стране и мире
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ
16:29 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8
15:05 В стране и мире
LCI: два человека погибли в результате стрельбы в Париже
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.