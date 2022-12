Российский экипаж, застрявший в порту Венесуэлы, попросил о помощи

© Фото: Олег Иванов РИА Новости

В порту Венесуэлы уже несколько месяцев стоит панамское судно Leros с преимущественно российским экипажем. Его капитан Альберт Фазлиев попросил о помощи, так как морякам не доставляют продукты питания и не выдают зарплату, и покинуть место стоянки они также не могут из-за необходимости в ремонте.

«Продукты питания нам с августа доставляют в половинном размере. Заказываешь на месяц, приходит на две недели. Приходится уменьшать рационы и "растягивать" продукты еще на две недели», - передает РИА Новости слова капитана.

Недавно после обращения экипажа посольство России в Каракасе доставило на борт продукты на 4-5 дней. Фазлиев поблагодарил российских дипломатов за помощь, однако подчеркнул, что моряки нуждаются не только в питании.

Судно остановилось в порту ради ремонта и после должно было продолжить работу по перевозке грузов, как рассказал капитан. Однако технические средства, которые требуется отремонтировать для безопасной работы судна, не удалось починить. Компания-оператор и местный агент игнорировали заявки о необходимости техобслуживания.

Помимо этого, экипажу не выплачивают зарплату. Кому-то всего два месяца, а некоторым все три. Им постоянно обещают перевести деньги на счета, однако кроме обещаний пока моряки ничего не получают.

«Компания-оператор объясняет это тем, что ей не платит компания-судовладелец, и потому нечем платить нам зарплату», - добавил Фазлиев.

Он объяснил, что местный агент также не получает денег от судовладельца, поэтому он блокирует поставки провизии.

В российском посольстве морякам уже начали помогать, также налажена переписка между судном и Международной федерацией профсоюзов транспортных работников. А вот страховая компания и Морское управление Панамы, в которое моряки также обращались, пока не ответили.

Сухогруз Leros стоит в венесуэльском порту Ла Гуайра с 1 августа 2022 года, его владельцем является либерийская компания Balena Marine Inc, а оператором - компания Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированная на Кипре. Застрахован он в страховой компании Arsenal Insurance Co, Moscow. Экипаж судна состоит из 13 россиян и 5 граждан Индонезии.

