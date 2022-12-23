Песков: Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский президент получает якобы искаженные данные.

© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин получает правильные данные о ходе спецоперации, так как пользуется несколькими источниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слухи о том, что Путин якобы получает искаженную информацию о положении дел.

В частности, об этом писала газета Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что российский лидер получает брифинг с исправленными данными каждое утро. В нем, как утверждает автор текста, подчеркнуты успехи и преуменьшены неудачи.

«Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», - ответил на это Песков.

Сам Владимир Путин в то же время считает, что недостаток правдивых данных наблюдается в среде молодежи. Он заявил, что молодые люди в последнее время попали под шквал информатак.