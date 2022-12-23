Председатель РВИО: около тысячи памятников разрушены в Донбассе

В сборе данных о мемориалах были задействованы региональные отделения РВИО в ДНР и ЛНР.

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Около тысячи памятников и обелисков разрушены в Донбассе в ходе обстрелов украинской стороной с 2014 года. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС заместитель Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

«Мы попросили региональные отделения провести тщательную инвентаризацию разрушенных мест памяти. На сегодняшний день реестр, который нам представили наши коллеги, включает около тысячси таких мест. Они разные - очень разного размера, значения, но они все важны. Разрушение памятников - это государственная политика Украины, к сожалению. Это не просто памятники, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий, это целенаправленное разрушение памяти. Мы будем отстаивать восстановление и возрождение этой памяти. Конечно, нужна большая системная работа», - сказал Николай Овсиенко.

В сборе данных о мемориалах были задействованы региональные отделения РВИО в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Председатель РВИО также отметил, что речь идет от небольших обелисков и памятников на сельских воинских захоронениях, до мемориалов сопоставимых по масштабу с мемориалами «Саур-Могила» или «Миус-фронт».

Ранее в украинском городе Черновцы разломали на части последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Скульптура находилась на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки.