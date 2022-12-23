В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Председатель РВИО: около тысячи памятников разрушены в Донбассе

Игнат Далакян
20:47 23.12.2022
В сборе данных о мемориалах были задействованы региональные отделения РВИО в ДНР и ЛНР.
Председатель РВИО: около тысячи памятников разрушены в Донбассе
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Около тысячи памятников и обелисков разрушены в Донбассе в ходе обстрелов украинской стороной с 2014 года. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС заместитель Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

«Мы попросили региональные отделения провести тщательную инвентаризацию разрушенных мест памяти. На сегодняшний день реестр, который нам представили наши коллеги, включает около тысячси таких мест. Они разные - очень разного размера, значения, но они все важны. Разрушение памятников - это государственная политика Украины, к сожалению. Это не просто памятники, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий, это целенаправленное разрушение памяти. Мы будем отстаивать восстановление и возрождение этой памяти. Конечно, нужна большая системная работа», - сказал Николай Овсиенко.

В сборе данных о мемориалах были задействованы региональные отделения РВИО в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Председатель РВИО также отметил, что речь идет от небольших обелисков и памятников на сельских воинских захоронениях, до мемориалов сопоставимых по масштабу с мемориалами «Саур-Могила» или «Миус-фронт».

Ранее в украинском городе Черновцы разломали на части последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Скульптура находилась на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:37 В стране и мире
Видео
Путин призвал сделать максимально эффективным обмен информацией между участниками СВО и ОПК
17:19 В стране и мире
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ
16:29 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8
15:05 В стране и мире
LCI: два человека погибли в результате стрельбы в Париже
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.