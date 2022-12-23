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Путин призвал сделать максимально эффективным обмен информацией между участниками СВО и ОПК

Алексей Курильченко
18:37 23.12.2022
Президент заявил, что практика налаживания связи между ОПК и военнослужащими применялась в том числе и в Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Механизм обмена информацией между предприятиями оружейно-промышленного комплекса и подразделениями, участвующими в специальной военной операции, должен быть максимально эффективным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению потребностей Вооруженных сил, участвующих в спецоперации.

«Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение и организация ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Я говорил недавно об этом, ваши специалисты, инженеры многих предприятий выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй. Проверить, как она работает, как действует, как воюет. Конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик. Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективными. Такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия в борьбе с бандами террористов в Сирии», - заявил Путин.

Также Путин обозначил важнейшую задачу отечественного оборонно-промышленного комплекса. Он указал на необходимость совершенствовать военную технику и вооружение, повышать характеристики. В том числе и с учетом полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта.

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