Трамп опубликовал видеообращение в образе супергероя и анонсировал важное заявление

В своей собственной социальной сети экс-президент США пообещал сделать важное заявление в четверг.

© Фото: Stefani Reynolds, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Экс-президент США Дональд Трамп в своей собственной социальной сети Truth Social опубликовал видеообращение, в котором предстал в образе супергероя. Таким образом он анонсировал важное заявление, пообещав сделать его в четверг.

«Америке нужен супергерой», - заявил Трамп.

В ролике 45-ый президент Соединенных Штатов стоит на фоне золотой надписи TRUMP TOWER, а из под его рубашки виден красный костюм супергероя с буковй «Т» на груди.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп примет участие в грядущих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Говоря о своих планах в случае победы в президентской гонке, экс-президент традиционно пообещал вновь сделать Америку великой.