«Никакой гарантии»: Колосков объяснил свои сомнения в переходе РФС в АФК

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе со «Звездой» прокомментировал перенос обсуждения о переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Ожидаемое решение, я не предполагал, что сегодня будет принято какое-то окончательное решение, потому что обсуждался вопрос развития футбола на ближайшие десятилетия. Конечно, многие выступали, у каждого были свои аргументы, какие-то сомнения высказывались», - сказал Колосков.

Почетный президент РФС уверен, что во вторник будет принято окончательное решение по этому вопросу. Также он рассказал, что у него есть сомнения насчет перехода в АФК, однако он поддержит любое решение РФС.

«Мои сомнения следующие: у нас нет никакой гарантии, что нас в Азиатской конфедерации примут. Там должен пройти конгресс, который должен собрать 50% голосов плюс один, не факт, что это может быть. Мы можем оказаться и вне УЕФА, и вне Азиатской конфедерации. Второе: все забывают, что на нас санкции не только УЕФА, но и ФИФА, поэтому даже если мы в Азию перейдем, то не сможем участвовать в отборочных играх к ЧМ 2026 года. Ну и третье: при переходе из конфедерации в конфедерацию переходят не только первые сборные команды и клубы, а весь футбол. Ну и какой интерес будет у наших команд играть с командами из Средней Азии? Это тоже тема, которую требуется изучить», - добавил Колосков.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС готов обсудить переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации. Вопрос возможного участия российских клубов в турнирах АФК обсудят члены исполкома РФС.