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В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы

Анастасия Бобылева
17:34 23.12.2022
Маркировка на других произведениях литературы и искусства будет ставиться в утвержденном законом порядке.
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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В Совете Федерации одобрили закон, предусматривающий отмену возрастной маркировки для книг из школьной программы, а также для религиозной литературы.

Теперь к религиозным текстам признанных в РФ религий (Библия, Коран, Танах, Ганджур) маркировка применяться не будет. К учебной же литературе относятся произведения, изучаемые детьми согласно федеральным государственным образовательным стандартам и предусмотренные учебной программой. Другие продукты литературы и искусства подвергаются маркировке по-прежнему.

Помимо этого, сенаторы внесли изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», они касаются запрета распространения некоторых фильмов среди детей. Теперь в прокатном удостоверении на фильм нужно указывать наличие информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних.

Ранее в правительстве предложили ввести возрастную маркировку на видеоигры. Сейчас игры маркируют их издатели, и государство не регулирует этот процесс.

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