«Ъ»: в России могут ввести возрастную маркировку видеоигр

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В России может появиться система регулирования игрового контента, в том числе с использованием возрастной маркировки. Правительство намерено до конца года внести соответствующие планы в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

«Речь идет о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI. Между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы, в дискуссии участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, 1С и VK», - сообщил «Ъ» со ссылкой на источники в кабмине.

В настоящее время игры маркируют сами издатели, деятельность которых в данном направлении регулирует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Госструктуры в оценке контента участия не принимают.

Ранее стало известно, что в российском законодательстве может появиться статья о запрете компьютерных игр, содержащих пропаганду насилия, жестокости, а также ненормативную лексику и информацию об ЛГБТ-сообществе. Соответствующие нормы разработали в Госдуме РФ. Вместе с тем под запрет могут попасть игры, которые содержат сведения о способах самоубийства, об изготовлении наркотиков и способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям.