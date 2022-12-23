В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8

Вражеские летательные аппараты были сбиты российской истребительной авиацией в районах Орехово-Василевки и Краматорска в ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги работы российских средств ПВО. Были сбиты 10 беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная (ЛНР), Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая (ДНР), Малиновка, Малые Щербаки, Пологи (Запорожская область). А в районе Комиссаровки на территории ЛНР удалось сбить два украинских снаряда РСЗО HIMARS.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результатах ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Огневому поражению подверглись 62 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 87 районах.

При этом в районе Новоселидовки (ДНР) российские войска уничтожили два склада с артиллерийскими боеприпасами врага, а в районе Ивано-Дарьевки (тот же регион России) уничтожению подверглась станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

А в районе Харькова была вскрыта позиция украинской РЛС к С-300. Вражеская радиолокационная станция была уничтожена.

За сутки в процессе контрбатарейной борьбы в районе Селидово (ДНР) были уничтожены две артиллерийские системы М777 американского производства. А в районе Константиновки удалось уничтожить две вражеские боевые машины РСЗО «Град» - из них раньше велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Всего же с начала специальной военной операции враг недосчитался 351 самолета, 189 вертолетов, 2 704 беспилотников, 399 ЗРК, 7 207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин РСЗО, 3 702 орудий и минометов, а также 7 722 единиц специальной автотехники.

Также Конашенков рассказал о высокоточных ударах ВКС России по врагу в районе Артемовска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов