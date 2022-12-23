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LCI: два человека погибли в результате стрельбы в Париже

Игнат Далакян
15:05 23.12.2022
Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.
LCI: два человека погибли в результате стрельбы в Париже
© Фото: Jonathan Rebboah, imago-images, Globallookpress
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По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа. Об этом передает местный телеканал LCI.

В 10-м округе Парижа 60-летний мужчина открыл огонь на улице. Стрелок был задержан. На данный момент мотивы стрелявшего неизвестны. Префектура полиции призвала граждан избегать места ЧП.

Как сообщает телеканал, два человека погибли, несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате нападения шесть человек получили ранения. Мужчина, открывший огонь, задержан.

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