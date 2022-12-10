Лавров заявил, что в идее создания газового союза нет геополитической игры

Лавров отметил, что РФ, Казахстан и Узбекистан имеют общую газотранспортную систему и заинтересованы в том, чтобы не нарушалось газоснабжение.

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никакой геополитической игры в идее создать «газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана нет.

«В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет», - сказал Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что РФ, Казахстан и Узбекистан имеют общую газотранспортную систему и заинтересованы в том, чтобы не нарушалось газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что идея газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана отвечает интересам стран. Он также отметил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе являются чрезвычайно актуальными.