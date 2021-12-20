СМИ: в Париже злоумышленник с ножом взял в заложники двух женщин

По данным СМИ, две женщины были взяты в заложники вооруженным человеком в магазине в секторе Алигр в 12-м округе Парижа.

Как сообщает BFM TV, ЧП произошло в одном из магазинов. На месте происшествия находятся специальные службы, с мужчиной ведутся переговоры. Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар призывал избегать этого района.

По версии источников издания, напавший страдает психическим заболеванием. Предположительно это садовник, который в 1994 году был осужден за убийство своего работодателя.

Версия о теракте на данный момент исключается.