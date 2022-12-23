В Госдуме анонсировали появление цифрового рубля в 2023 году

В течение года Центробанк вместе с банками из пилотной группы проводил тестирования ряда операций с цифровыми рублями.

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Законопроект о цифровой национальной валюте могут внести в Государственную думу на следующей неделе, в последние дни 2022 года. Об этом проинформировал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В течение года Центральный банк РФ вместе с банками из пилотной группы проводил тестирования ряда операций с цифровыми рублями, среди которых - открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, в том числе с использованием мобильных банковских приложений, оплата товаров и услуг.

«Цифровой рубль позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств и других процессов», - приводит газета «Коммерсантъ» сообщение Центробанка.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что «платформа цифрового рубля - это новые возможности для граждан, бизнеса и государства», так как «снизит издержки для бизнеса» и предоставит государству «новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей».