Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦБ рассказали о старте пилотирования цифрового рубля

Ян Брацкий
19:14 29.06.2021
Желание принять участие в пилотном проекте выразили 12 банков.
В ЦБ рассказали о старте пилотирования цифрового рубля
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Пилотирование цифрового рубля в России начнется в январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщили в Центробанке. Цифровой рубль - это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса.

«Для удобства его использования необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Именно поэтому для нас крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотирования. Для организации такого взаимодействия мы оперативно сформировали первую пилотную группу банков», - отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

На первом этапе пилота, регулятор планирует протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций, затем их списки и количество участников будут расширены, сообщается на официальном сайте ЦБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.