В ЦБ рассказали о старте пилотирования цифрового рубля

Пилотирование цифрового рубля в России начнется в январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщили в Центробанке. Цифровой рубль - это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса.

«Для удобства его использования необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Именно поэтому для нас крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотирования. Для организации такого взаимодействия мы оперативно сформировали первую пилотную группу банков», - отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

На первом этапе пилота, регулятор планирует протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций, затем их списки и количество участников будут расширены, сообщается на официальном сайте ЦБ.