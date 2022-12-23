В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле

Вероника Волосунова
13:57 23.12.2022
Президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей ВС РФ, в первую очередь принимающих участие в СВО.
Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле
© Фото: The Kremlin Moscow, Globallookpress
Читайте нас на:

Во время рабочей поездки в Тулу президент России Владимир Путин планирует встретиться с руководителями оборонно-промышленного комплекса и посетить Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Приоритетно президент планирует уделить внимание военной и специальной технике, участвующей в СВО.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике», - сообщил Песков, анонсируя рабочую поездку президента в Тулу.

Владимир Путин также планирует познакомиться с высокоточным оружием Конструкторского бюро им. А.Г. Шипунова.

«Он посетит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, они в том числе высокоточку делают, различные системы вооружения. [Президент] познакомится с продукцией, посмотрит все», - передал пресс-секретарь.

Затем президент проведет совещание с руководителями организаций ОПК.

По словам Пескова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин будет сопровождать президента в поездке. Он также познакомит Путина с региональным ситуационным центром.

Ранее Песков обозначил достижение целей СВО как приоритет решения конфликта на Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:28 Армия
Видео
Шойгу возложил цветы к памятнику оружейному конструктору Калашникову в Ижевске
13:20 ОПК
Видео
Грозная и бесшумная: подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге
12:38 В стране и мире
В Кремле констатировали существенное продвижение в вопросе демилитаризации Украины
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
11:26 В стране и мире
Видео
В ЛНР спецслужбы выявили два схрона с боеприпасами
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.