Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле

Президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей ВС РФ, в первую очередь принимающих участие в СВО.

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Во время рабочей поездки в Тулу президент России Владимир Путин планирует встретиться с руководителями оборонно-промышленного комплекса и посетить Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Приоритетно президент планирует уделить внимание военной и специальной технике, участвующей в СВО.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике», - сообщил Песков, анонсируя рабочую поездку президента в Тулу.

Владимир Путин также планирует познакомиться с высокоточным оружием Конструкторского бюро им. А.Г. Шипунова.

«Он посетит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, они в том числе высокоточку делают, различные системы вооружения. [Президент] познакомится с продукцией, посмотрит все», - передал пресс-секретарь.

Затем президент проведет совещание с руководителями организаций ОПК.

По словам Пескова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин будет сопровождать президента в поездке. Он также познакомит Путина с региональным ситуационным центром.

Ранее Песков обозначил достижение целей СВО как приоритет решения конфликта на Украине.