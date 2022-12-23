Песков обозначил достижение целей СВО как приоритет решения конфликта на Украине

Вместе с тем Дмитрий Песков указал, что любой конфликт решается за столом переговоров.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой конфликт решается за столом переговоров. Однако в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей.

«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось. Но конечно же речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой РФ ставит», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, однако готова выслушать другую сторону. По его словам, Москва всегда готова выслушать, если кто-то имеет интерес к переговорному решению.