В Совфеде одобрили закон о штрафах до 5 млн руб за осквернение георгиевских лент

За ее публичное осквернение также грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Теперь ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.

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В Совете Федерации одобрили закон, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. В таком случае за их публичное осквернение будет грозить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лети. Отмечается в пояснительной записке к закону.

В соответствии с действующим законодательством за осквернение символов воинской славы предполагаются: штраф от 3 до 5 миллионов рублей для юрлиц, штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 3 лет для физлиц.

За те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, грозит штраф от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Согласно одобренному Советом Федерации закону, георгиевские ленты можно будет использовать только в целях, связанных с исторической памятью. Использование лент в других целях будет пресекаться законом.

В новом законе зафиксировано, что георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Кроме того, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект, связанный с запретом распространения карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации. Такое правонарушение будет караться штрафом до миллиона рублей.