Госдума вводит штраф до миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России

Предполагается, что картографические документы, оспаривающие целостность территорий страны, теперь будут относиться к экстремистским материалам.

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Госдума приняла в I чтении законопроект, связанный с запретом распространения карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации. Такое правонарушение будет караться штрафом до миллиона рублей.

Изменения вносятся в ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов», а также в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь карты с неверно указанными границами будут считаться экстремистскими материалами, а распространителей такого товара будут штрафовать.

Граждан за подобную деятельность могут оштрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей либо арестовать на 15 суток, должностные лица будут вынуждены заплатить от двух до пяти тысяч рублей, а штраф юридических лиц составит от 100 тысяч до миллиона рублей.

Также в Госдуме приняли закон о штрафе до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент. Теперь этот предмет приравнивается к символам воинской славы РФ.