В стране и мире Песков назвал провокационной политику США Вероника Волосунова По словам Пескова, политика США носит провокационный характер. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Политика США во многом носит провокационный характер, что очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это внутреннее дело США и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается. А то, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера в том числе говорил президент, это очевидно», - сказал пресс-секретарь. Накануне Джо Байден в ходе обращения к американцам по случаю празднования Рождества назвал политику США злой, подлой и пристрастной. Утром в пятницу советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев заявил, что США не удастся подорвать технологическое развитие России. Экспертное мнение и аналитика