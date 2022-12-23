В Кремле констатировали существенное продвижение в вопросе демилитаризации Украины
Ранее министр обороны РФ сообщил об уничтожении существенной части украинского арсенала.
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В вопросе демилитаризации Украины в рамках специальной военной операции наблюдается существенное продвижение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение, на пути демилитаризации», - заявил Песков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны России, заявил, что существенная часть арсенала Украины, которым она располагала до 24 февраля, была уничтожена.