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Шойгу: уничтожена существенная часть вооружения Украины, которым она располагала до СВО

15:33 21.12.2022
Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними объектам.
Шойгу: уничтожена существенная часть вооружения Украины, которым она располагала до СВО
© Фото: ТРК "Звезда"
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Существенная часть арсенала Украины, которым она располагала до 24 февраля, была уничтожена в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны России.

«Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними объектам, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины... В результате Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, существенная часть вооружения и техники, имевшейся на начало операции, уничтожена», - заявил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что киевский режим в ходе противоборства прибегает к терактам, заказным убийствам и ядерному шантажу. При этом западное сообщество закрывает на это глаза.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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