В Ростовской области выявили наводчика HIMARS, действовавшего в интересах СБУ

Задержанным оказался гражданин РФ и Украины, который был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что в Ростовской области задержан украинский агент, который выдавал целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным ФСБ, гражданина России и Украины Владислава Понамарева привлекла СБУ к конфиденциальному сотрудничеству.

«Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS», - говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ.

Напомним, ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ россиян в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области. По фактам инцидентов были возбуждены дела о госизмене и шпионаже.