Совфед РФ одобрил закон о пожизненном сроке за содействие и финансирование диверсий
Совет Федерации России одобрил закон, который предусматривает уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду. Максимальное наказание предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.
Так, в российский Уголовный кодекс добавляются три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».
Автор закона, председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев, ссылаясь на данные Генпрокуратуры, заявил, что с прошлого года число диверсий в России увеличилось в 20 раз. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта в отношении атомных объектов и потенциально опасных биообъектов.