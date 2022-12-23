Совфед РФ одобрил закон о пожизненном сроке за содействие и финансирование диверсий

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Совет Федерации России одобрил закон, который предусматривает уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду. Максимальное наказание предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

Так, в российский Уголовный кодекс добавляются три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Автор закона, председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев, ссылаясь на данные Генпрокуратуры, заявил, что с прошлого года число диверсий в России увеличилось в 20 раз. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта в отношении атомных объектов и потенциально опасных биообъектов.