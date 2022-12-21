Опубликованы кадры обнаруженного тайника с оружием нацбатальона «Кракен»* в ЛНР
Все средства поражения уничтожены специалистом-взрывотехником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Спецслужбы Российской Федерации обнаружили в Луганской области тайник с оружием нацбатальона «Кракен»*.
В оборудованном членами диверсионной группы схроне нашли взрывное устройство на основе 152-мм артиллерийского снаряда, 3 гранаты РГД-5, 2 мины ТМ-62 с взрывателями, военную форму и инкассаторскую машину для легендированного проникновения на объекты посягательства.
Все средства поражения уничтожены специалистом-взрывотехником.
*Нацбатальон «Кракен» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ