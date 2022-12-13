На границе России за год задержали более 400 украинских националистов и военных преступников

Также на территорию Российской Федерации спецслужбы не допустили 1 026 лиц, которые были причастны к террористической деятельности.

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Российские спецслужбы в этом году задержали на границе сотни украинских боевиков и военных преступников. Итоги работы сегодня были подведены в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба, которое проходило под руководством директора ФСБ Александра Бортникова.

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», - сообщили в НАК.

Кроме того, было добавлено, что на территорию Российской Федерации спецслужбы не допустили 1 026 лиц, которые были причастны к террористической деятельности.

На заседании было обращено внимание на то, что в приграничных регионах страны значительно возросло число «террористических проявлений».

Сегодня стало известно, что ФСБ задержала в аэропорту Красноярска мужчину, который пытался вступить в ряды украинских вооруженных формирований. Жителя Абакана задержали в момент, когда он пытался выехать через одну из стран СНГ на украинскую территорию.