В Генштабе ВС РФ заявили, что ракетные удары парализовали работу украинского ОПК

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Ракетные удары, которые наносят Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине, парализовали работу оборонно-промышленного комплекса неприятеля. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса», - сказал он.

Боевые действия, которые проходят в зоне специальной военной операции, Герасимов охарактеризовал как ожесточенные. Между тем он указал на неуязвимость гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» для украинских сил ПВО.

Кроме того, в ходе брифинга начальник Генштаба заявил, что Швецию и Финляндию хотят включить в НАТО под надуманной угрозой со стороны Москвы, а также обвинил Североатлантический альянс в повышении напряженности и снижении уровня безопасности на линии соприкосновения с РФ.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону СВО, проинспектировал подразделения и проверил условия размещения личного состава. Глава российского оборонного ведомства также поздравил наших бойцов с наступающим Новым годом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов