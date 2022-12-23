Полицейский стал жертвой взрыва автомобиля в Пакистане

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В Пакистане в результате взрыва заминированного автомобиля погиб как минимум один полицейский. Кроме того, четыре человека пострадали. По данным телеканала Dawn, машина взорвалась вблизи клиники.

Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки. При этом правоохранители не говорили о том, причастна ли какая-либо террористическая группировка к взрыву.

Ранее девять человек пострадали при взрыве в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции. Припаркованный у дороги автомобиль взорвался, когда машина с правоохранителями проезжала мимо него.