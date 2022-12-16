Бомба в автомобиле: при взрыве в турецком городе пострадали девять человек

По словам министра внутренних дел страны, задержаны двое подозреваемых в организации взрыва.

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Девять человек пострадали при взрыве в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции. Припаркованный у дороги автомобиль взорвался, когда машина с правоохранителями проезжала мимо него, сообщает NTV.

Инцидент произошел в 5.10 (совпадает с мск), пострадали девять человек, восемь из которых — полицейские. Их доставили в больницу на машинах скорой помощи, после обследования семь человек отпустили.