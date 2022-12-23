В стране и мире Оппозиция Венесуэлы проголосовала за отставку временного правительства Гуайдо Ирина Елагина Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы поддержали законопроект о ликвидации временного правительства Гуайдо. © Фото: Jesus Vargas dpa Globallookpress Читайте нас на: Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию временного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. Законопроект поддержали 72 депутата. Об этом сообщило РИА Новости. «72 голосами принято предложение фракций Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV, которое подразумевает ликвидацию временного правительства... Национальный парламент созовет регулярную сессию для второго обсуждения», - процитировало агентство сообщение оппозиционной ассамблеи, которая с работает параллельно с официальным парламентом. По-мнению венесуэльской оппозиции, отставка временного правительства назрела, поскольку «структура ослабла и не выполняет своих задач. Ранее сообщалось, что Чрезвычайный и Полномочный посол России в Боливарианской республике Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров прокомментировал политическое влияние Гуайдо и заявил, что «его территория давно уже сократилась до размера его микроблога в Твиттере» Экспертное мнение и аналитика