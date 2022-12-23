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Оппозиция Венесуэлы проголосовала за отставку временного правительства Гуайдо

Ирина Елагина
00:47 23.12.2022
Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы поддержали законопроект о ликвидации временного правительства Гуайдо.
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за отставку временного правительства Гуайдо
© Фото: Jesus Vargas dpa Globallookpress
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Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию временного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. Законопроект поддержали 72 депутата. Об этом сообщило РИА Новости.

«72 голосами принято предложение фракций Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV, которое подразумевает ликвидацию временного правительства... Национальный парламент созовет регулярную сессию для второго обсуждения», - процитировало агентство сообщение оппозиционной ассамблеи, которая с работает параллельно с официальным парламентом.

По-мнению венесуэльской оппозиции, отставка временного правительства назрела, поскольку «структура ослабла и не выполняет своих задач.

Ранее сообщалось, что Чрезвычайный и Полномочный посол России в Боливарианской республике Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров прокомментировал политическое влияние Гуайдо и заявил, что «его территория давно уже сократилась до размера его микроблога в Твиттере»

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