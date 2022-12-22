В стране и мире Разлив трех тонн мазута произошел в Краснодарском крае Вероника Волосунова Пострадала акватория Таманского залива в Азовском море. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В акватории Таманского залива Краснодарского края произошел разлив нефтепродуктов, а именно мазута. Вызов поступил вечером 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по местному региону. «В 20.40 21.12.2022 поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, станица Тамань произошел разлив мазута в акватории Таманского залива Азовского моря», - заявили представители МЧС. В воду попало около трех тонн мазута, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию края. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены экстренные службы. В первую очередь поставили боновые заграждения. Ранее эколог Игорь Шкрадюк рассказал в интервью «Звезде», что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» спровоцировали чрезвычайно опасную ситуацию, на месте происшествия последствия для природы могут ощущаться в течение нескольких лет. Экспертное мнение и аналитика