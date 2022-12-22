Украинские боевики атаковали Донецк пятью снарядами «натовского» калибра

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Киевский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских националистов. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в общей сложности боевики выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.17 (совпадает с московским временем. - Прим. ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, во время обстрела Донецка со стороны Украины снаряды попали в здание ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш», в котором проживали российские военные советники во главе с экс-руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В момент удара он отмечал день рождение в ресторане при гостинице.