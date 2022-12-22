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Посольство РФ в США: Россия не позволит скрыть неудобную правду о «Северных потоках»

Вероника Волосунова
09:06 22.12.2022
В результате трехмесячного расследования журналисты американского издания пришли к выводу, что Россия непричастна к случившемуся на  «Северных потоках».
Посольство РФ в США: Россия не позволит скрыть неудобную правду о «Северных потоках»
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globalookpress
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Россия не позволит скрыть неудобную правду о случившемся на «Северных потоках». Страна будет настаивать на проведении прозрачного расследования с участием РФ, прокомментировали результаты расследования американского издания Washington Post в российском посольстве в США.

«Наша страна не позволит ''замести под ковер'' неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках». Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — говорится в Telegram-канале посольства.

Согласно результатам трехмесячного расследования журналистов Washington Post, выяснилось, что Россия непричастна к случившемуся на «Северных потоках».  Дипломаты поприветствовали стремление журналистов отказаться от спекуляций в пользу правды.

«После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, не было обнаружено никаких доказательств предполагаемой «причастности» России. На этом фоне полное молчание администрации весьма красноречиво», — отметили в посольстве.

Представители дипмиссии также обратили внимание на тот факт, что официальные лица, участвовавшие в расследовании, пожелали остаться анонимными. Это естественно, учитывая, что любые попытку отступить в сторону от «закоренелой русофобии» автоматически квалифицируются как игра «на стороне Кремля».

Ответ на вопрос, кому было выгодно случившееся на «Северных потоках», «для кого дешевый и доступный природный газ в России был бельмом на глазу», все еще остается неизвестным. Однако в посольстве сказали, что «ответ очевиден».

Напомним, что 26 сентября стало известно о падении давления в газопроводе «Северный поток - 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы умалчивают о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», несмотря на то, что это противоречит их интересам. 

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