Совместная слаженность: кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М и разведчиков
Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Южного военного округа (ЮВО) Т-72Б3М и разведывательного подразделения, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники украинских националистов в ходе специальной военной операции.
Разведчики применяют малогабаритные беспилотные летательные аппараты для поиска, идентификации целей и корректировки огня. Вся полученная информация о позициях противника, а также передвижениях техники передается танковым экипажам. Танкисты выдвигаются в указанный район, и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по боевикам, которые оборудовали огневые точки в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктов. Кроме того, бойцы уничтожают бронетехнику и жилую силу националистов.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры подготовки экипажей танков Т-72Б3 в Забайкальском крае. Военнослужащие вели огонь осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до двух километров.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.