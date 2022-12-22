Совместная слаженность: кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М и разведчиков

Разведчики применяют малогабаритные беспилотники для поиска целей и корректировки огня. Полученная информация о позициях противника передается танковым экипажам.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Южного военного округа (ЮВО) Т-72Б3М и разведывательного подразделения, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники украинских националистов в ходе специальной военной операции.

Разведчики применяют малогабаритные беспилотные летательные аппараты для поиска, идентификации целей и корректировки огня. Вся полученная информация о позициях противника, а также передвижениях техники передается танковым экипажам. Танкисты выдвигаются в указанный район, и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по боевикам, которые оборудовали огневые точки в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктов. Кроме того, бойцы уничтожают бронетехнику и жилую силу националистов.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры подготовки экипажей танков Т-72Б3 в Забайкальском крае. Военнослужащие вели огонь осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до двух километров.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.