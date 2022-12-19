Освещая вспышкой зимний полигон: кадры стрельбы Т-72 в Забайкалье

Огонь ведется осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до двух километров.

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Министерство обороны России публикует кадры подготовки экипажей танков Т-72Б3 в Забайкальском крае. Применяются осколочно-фугасные, бронебойные и другие снаряды. Стрельба ведется на расстоянии до двух километров. Также наводчики стреляют из танковых пулеметов по наземным и низколетящим воздушным целям.

Кроме того, танкисты выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения специальной военной операции. Каждый элемент упражнения доводится до полного автоматизма.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов