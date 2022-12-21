В Белом доме подтвердили визит Зеленского в Вашингтон

В частности, Зеленский проведет расширенные встречи с Байденом, а также ключевыми членами команды американского лидера по нацбезопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря посетит Вашингтон и встретится с американским лидером Джо Байденом. Информацию подтвердил высокопоставленный представитель администрации США, добавив, что Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон еще в прошлую среду.

«Офис Зеленского официально принял приглашение в прошлую пятницу. А затем окончательно визит был подтвержден в воскресенье», - приводит РИА Новости слова представителя администрации США.

Собеседник отметил, что Зеленский проведет расширенные встречи с Байденом, а также ключевыми членами команды американского лидера по нацбезопасности. Вместе с тем будет возможность обратиться к прессе, «а затем - отправиться на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса».

Напомним, о предстоящем визите Владимира Зеленского в США сообщил корреспондент издания Punchbowl News, освещающий события в Конгрессе США.