Объявлены шорт-листы кандидатов на «Оскар» в 2023 году

Киноакадемия США объявила списки претендентов на 95-ю премию «Оскар» в 2023 году в десяти категориях.

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За месяц до объявления номинантов на 95-ю церемонию вручения премии «Оскар», киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на номинации в 10 категориях, следует из заявления академии.

Все шорт-листы, кроме категории международного художественного фильма, определяют члены комиссии соответствующего направления. В голосовании за лучшие международные фильмы принимают участие члены всех филиалов Академии.

Так в категорию «Полнометражный документальный фильм» вошли 15 работ, среди которых документальный фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины «Дом из щепок» Саймона Леренга Уилмонта и лауреат Венецианского кинофестиваля «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас.

15 картин выбрали и в категории «Зарубежный полнометражный фильм». Работы презентовали авторы из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Работы российских режиссеров в шорт-лист в этом году не попали.

«Аватар: Путь воды», «Бэтмен», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» и еще шесть фильмов можно увидеть в шорт-листе номинации «Визуальные эффекты».

Кроме того, определены претенденты на номинацию еще в семи категориях: «Документальный короткометражный фильм», «Макияж и прическа», «Музыка (оригинальная партитура)», «Музыка (оригинальная песня)», «Анимационный короткометражный фильм», «Короткометражный фильм в прямом эфире», «Звук».

Теперь жюри предстоит оставить в каждой категории только 5 номинантов, имена которых будут названы 24 января. Сама церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 12 марта. Трансляция будет проходить в более чем 200 странах.

В список номинантов прошлой 94-й премии вошел российский мультфильм «Боксбалет». В то же время совместная российско-финская картина «Купе номер шесть», в которой снялся актер Юрий Борисов, попала в шорт-лист, но в окончательный список номинаций не вошла.