Российский мультфильм «Боксбалет» вошел в список номинантов на «Оскар-2022»
Как ожидается, церемония вручения кинопремии состоится в конце марта 2022 года.
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Киноакадемия обнародовала списки основных номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. В перечне, размещенном в официальном Twitter организации, оказался в том числе российский мультфильм «Боксбалет».
В то же время совместная российско-финская картина «Купе номер шесть», в которой снялся актер Юрий Борисов, в окончательный список номинаций не вошла.
Как ожидается, церемония награждения состоится 27 марта.