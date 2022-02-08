Российский мультфильм «Боксбалет» вошел в список номинантов на «Оскар-2022»

Киноакадемия обнародовала списки основных номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. В перечне, размещенном в официальном Twitter организации, оказался в том числе российский мультфильм «Боксбалет».

В то же время совместная российско-финская картина «Купе номер шесть», в которой снялся актер Юрий Борисов, в окончательный список номинаций не вошла.

Как ожидается, церемония награждения состоится 27 марта.