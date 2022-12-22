Утопая в снегу: что происходит во Владивостоке во время снежного циклона

Из-за нагрянувшей стихии ученики не ходят в школы, на предприятиях сократили рабочий день.

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Санкт-Петербург находится в ледяном панцире. На Северную столицу обрушился циклон «Франциска». Плюсовая температура и дождь резко сменяются сильным морозом и шквалистым ветром. Во власти еще одного циклона, только уже из Японии, - Владивосток, в котором бушуют рекордные метели. На центральных улицах теперь можно заняться зимними видами спорта и даже покататься на снегоходе.

Передвигаться на автобусах и автомобилях намного сложнее. Вызволять транспорт из снежной ловушки приходится самостоятельно. Из-за нагрянувшей стихии ученики не ходят в школы, на предприятиях сократили рабочий день. На улицу выходить опасно, ведь ветер может сбить с ног.

Мост через бухту Золотой рог - визитная карточка Владивостока. Из-за сильной снежной пелены практически не видно проезжей части. Ветер достигает порой 24 метров в секунду. Его порывы буквально сбивают с ног некоторых людей прямо на тротуарах и пешеходных переходах. Дорожная ситуация осложняется гололедом и снежным накатом, коммунальные службы продолжают работать на всех участках города.

Ранее в районе Гольяново на востоке Москвы произошло обрушение павильонов ярмарки выходного дня из-за скопившегося снега.