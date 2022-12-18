Из-за снега обрушилась крыша ярмарки выходного дня в Москве

По сообщению Telegram-канала «Топ ВАО г. Москвы», пострадавших и погибших нет.

© Видео: best_vao, Telegram © Фото: best_vao, Telegram

В районе Гольяново на востоке Москвы произошло обрушение павильонов ярмарки выходного дня. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Топ ВАО г. Москвы».

Согласно сообщению, это произошло на Хабаровской улице. Причина - скопившийся на крышах павильонов ярмарки снег.

На кадрах видно развалившиеся металлические конструкции и покосившиеся баннеры ярмарочных павильонов. Согласно публикации, в результате обрушения никто не пострадал.

В настоящий момент Москва находится под мощным снегопадом. Передвижение затруднено как для транспорта, так и для пешеходов. При этом из-за сложных погодных условий задерживаются и отменяются авиарейсы.

МЧС России призывает граждан, по возможности, не выходить из домов.