Под защитой штурмовиков: кадры ударов Су-25 по позициям и технике националистов
Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Так, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. Специалисты инженерно-технического состава после боевых вылетов выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее летчики Восточного военного округа (ВВО) уничтожили позиции украинских боевиков. Штурмовики Су-25, прозванные «Грачами», работали на предельно малых высотах.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.