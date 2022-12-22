Армия Под защитой штурмовиков: кадры ударов Су-25 по позициям и технике националистов В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Так, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. Специалисты инженерно-технического состава после боевых вылетов выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. Ранее летчики Восточного военного округа (ВВО) уничтожили позиции украинских боевиков. Штурмовики Су-25, прозванные «Грачами», работали на предельно малых высотах. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика