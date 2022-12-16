Удар «Грачей»: как экипажи Су-25 громят позиции ВФУ в зоне спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летчики Восточного военного округа уничтожили позиции украинских боевиков. Штурмовики Су-25, прозванные «Грачами», работали на предельно малых высотах.

Украинские цели были замаскированы в лесополосе. Нужно было подобраться к ним незаметно, чтобы внезапно нанести удар. Экипажи штурмовиков летели парами - ведущий и ведомый, иногда так близко, что можно было даже переглянуться. Свои действия летчики согласовали еще перед вылетом.

«В первую очередь это быстрота принятия решения, оценка ситуации. Необходимо рассчитать, где и когда ты окажешься в данную секунду, и максимально точно выдержать все параметры боевого порядка и боевого полета», - рассказал командир звена авиационной эскадрильи штурмовиков Су-25.

Все боевые задачи летчики выполнили и благополучно вернулись на аэродром. В арсенале Су-25 скорострельная авиационная пушка, штурмовик может применять бомбы, а также неуправляемые и управляемые авиационные ракеты различных классов.

Ранее в сюжете Владислава Кустова на «Звезде» танкисты из подразделения «Железные» рассказали о своих буднях в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов