Удар «Грачей»: как экипажи Су-25 громят позиции ВФУ в зоне спецоперации
Летчики Восточного военного округа уничтожили позиции украинских боевиков. Штурмовики Су-25, прозванные «Грачами», работали на предельно малых высотах.
Украинские цели были замаскированы в лесополосе. Нужно было подобраться к ним незаметно, чтобы внезапно нанести удар. Экипажи штурмовиков летели парами - ведущий и ведомый, иногда так близко, что можно было даже переглянуться. Свои действия летчики согласовали еще перед вылетом.
«В первую очередь это быстрота принятия решения, оценка ситуации. Необходимо рассчитать, где и когда ты окажешься в данную секунду, и максимально точно выдержать все параметры боевого порядка и боевого полета», - рассказал командир звена авиационной эскадрильи штурмовиков Су-25.
Все боевые задачи летчики выполнили и благополучно вернулись на аэродром. В арсенале Су-25 скорострельная авиационная пушка, штурмовик может применять бомбы, а также неуправляемые и управляемые авиационные ракеты различных классов.
Ранее в сюжете Владислава Кустова на «Звезде» танкисты из подразделения «Железные» рассказали о своих буднях в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов